Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.041.248.732 Türk Hava Yolları 880.830.155 ASELSAN 596.370.042 Halkbank 460.092.918 Pegasus 334.094.633 Kardemir (D) 321.668.989 Akbank 303.905.125 Petkim 265.570.489 Vakıflar Bankası 252.884.862 Ereğli Demir Çelik 243.921.126 İş Bankası (C) 226.618.287 Koza Madencilik 203.564.849 Çemaş Döküm 191.765.739 Özderici GMYO 177.636.833 Türk Telekom 168.484.094 Yapı ve Kredi Bank. 164.233.464 Tüpraş 140.100.006 İpek Doğal Enerji 140.023.796 Adese Alışveriş Ticaret 97.694.473 Vestel 92.374.692

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)