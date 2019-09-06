Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.064.561.922
|Türk Hava Yolları
|1.007.316.729
|ASELSAN
|471.328.459
|Halkbank
|289.348.287
|Petkim
|272.075.282
|Akbank
|237.712.710
|Vakıflar Bankası
|227.056.842
|Kardemir (D)
|224.110.298
|Yapı ve Kredi Bank.
|211.330.694
|İş Bankası (C)
|210.086.220
|Koza Madencilik
|200.759.790
|Pegasus
|164.043.105
|Ereğli Demir Çelik
|152.568.803
|Tüpraş
|138.002.302
|Koza Altın
|127.862.581
|Türk Telekom
|113.786.793
|İpek Doğal Enerji
|101.104.156
|Arçelik
|99.434.377
|Bim Mağazalar
|94.029.281
|Özderici GMYO
|92.880.118
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)