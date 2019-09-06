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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.064.561.922 Türk Hava Yolları 1.007.316.

06.09.2019 18:40 Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 1.064.561.922
Türk Hava Yolları 1.007.316.729
ASELSAN 471.328.459
Halkbank 289.348.287
Petkim 272.075.282
Akbank 237.712.710
Vakıflar Bankası 227.056.842
Kardemir (D) 224.110.298
Yapı ve Kredi Bank. 211.330.694
İş Bankası (C) 210.086.220
Koza Madencilik 200.759.790
Pegasus 164.043.105
Ereğli Demir Çelik 152.568.803
Tüpraş 138.002.302
Koza Altın 127.862.581
Türk Telekom 113.786.793
İpek Doğal Enerji 101.104.156
Arçelik 99.434.377
Bim Mağazalar 94.029.281
Özderici GMYO 92.880.118
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

Kaynak: AA

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