Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.423.923.153
|Garanti Bankası
|1.392.209.134
|ASELSAN
|522.837.865
|Halkbank
|428.969.152
|Pegasus
|379.425.457
|Akbank
|336.938.080
|Vakıflar Bankası
|272.586.794
|Kardemir (D)
|236.165.732
|Yapı ve Kredi Bank.
|233.973.338
|İş Bankası (C)
|219.825.154
|Ereğli Demir Çelik
|207.752.145
|Petkim
|205.153.632
|Tüpraş
|169.219.196
|Koza Madencilik
|161.644.714
|İş Fin.Kir.
|108.150.260
|Emlak Konut GMYO
|98.726.557
|Galatasaray Sportif
|96.593.144
|Türk Telekom
|87.210.822
|Turkcell
|84.438.204
|Bim Mağazalar
|70.032.030
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)