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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.423.923.153 Garanti Bankası 1.392.209.

09.09.2019 18:34 Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.423.923.153
Garanti Bankası 1.392.209.134
ASELSAN 522.837.865
Halkbank 428.969.152
Pegasus 379.425.457
Akbank 336.938.080
Vakıflar Bankası 272.586.794
Kardemir (D) 236.165.732
Yapı ve Kredi Bank. 233.973.338
İş Bankası (C) 219.825.154
Ereğli Demir Çelik 207.752.145
Petkim 205.153.632
Tüpraş 169.219.196
Koza Madencilik 161.644.714
İş Fin.Kir. 108.150.260
Emlak Konut GMYO 98.726.557
Galatasaray Sportif 96.593.144
Türk Telekom 87.210.822
Turkcell 84.438.204
Bim Mağazalar 70.032.030
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

Kaynak: AA

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