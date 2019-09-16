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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.496.561.248 Garanti Bankası 1.087.076.

16.09.2019 18:48Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları1.496.561.248
Garanti Bankası1.087.076.371
Halkbank535.871.417
Petkim415.738.800
ASELSAN361.868.773
Akbank247.490.877
Tüpraş246.890.241
Koza Madencilik242.137.110
Kardemir (D)205.712.672
İş Bankası (C)202.579.470
Pegasus185.414.409
Vakıflar Bankası173.472.774
İpek Doğal Enerji155.419.048
Bim Mağazalar116.390.516
İş Fin.Kir.116.379.849
Ereğli Demir Çelik103.638.219
Yapı ve Kredi Bank.96.366.418
Emlak Konut GMYO94.548.121
Koza Altın93.743.300
Türk Telekom92.623.878
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koza, Ekonomi

Kaynak: AA

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