Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|2.189.277.800
|Garanti Bankası
|1.338.361.566
|Halkbank
|639.335.571
|ASELSAN
|541.740.761
|Petkim
|506.643.693
|Pegasus
|396.417.594
| Koza Madencilik
|381.813.331
|Vakıflar Bankası
|309.823.288
|İpek Doğal Enerji
|299.603.513
|Kardemir (D)
|278.411.995
|Akbank
|275.201.846
|İş Bankası (C)
|224.634.198
|Tüpraş
|213.161.310
|Türk Telekom
|152.076.363
|Emlak Konut GMYO
|138.938.802
|Tekfen Holding
|131.910.362
|Ereğli Demir Çelik
|131.305.947
|Yapı ve Kredi Bank.
|127.442.328
|Bim Mağazalar
|115.075.575
|Koza Altın
|105.051.839
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)