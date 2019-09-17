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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 2.189.277.800 Garanti Bankası 1.338.361.

17.09.2019 18:44Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları2.189.277.800
Garanti Bankası1.338.361.566
Halkbank639.335.571
ASELSAN541.740.761
Petkim506.643.693
Pegasus396.417.594
Koza Madencilik381.813.331
Vakıflar Bankası309.823.288
İpek Doğal Enerji299.603.513
Kardemir (D)278.411.995
Akbank275.201.846
İş Bankası (C)224.634.198
Tüpraş213.161.310
Türk Telekom152.076.363
Emlak Konut GMYO138.938.802
Tekfen Holding131.910.362
Ereğli Demir Çelik131.305.947
Yapı ve Kredi Bank.127.442.328
Bim Mağazalar115.075.575
Koza Altın105.051.839
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koza, Ekonomi

Kaynak: AA

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