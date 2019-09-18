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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.735.761.056 Garanti Bankası 920.952.612 Halkbank 469.

18.09.2019 18:36Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları1.735.761.056
Garanti Bankası920.952.612
Halkbank469.497.106
Akbank386.896.276
Pegasus303.477.871
İş Bankası (C)293.752.350
ASELSAN284.360.328
Yapı ve Kredi Bank.270.109.548
Koza Madencilik253.115.008
Petkim241.953.114
Fenerbahçe Futbol218.079.149
Kardemir (D)211.081.001
Vakıflar Bankası196.724.872
Türk Telekom161.254.021
Ereğli Demir Çelik160.161.901
İpek Doğal Enerji150.815.487
Tüpraş149.870.821
Emlak Konut GMYO129.295.041
Soda Sanayii110.828.591
Netaş Telekom.100.674.358
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

Kaynak: AA

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