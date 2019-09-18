Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.735.761.056
|Garanti Bankası
|920.952.612
|Halkbank
|469.497.106
|Akbank
|386.896.276
|Pegasus
|303.477.871
|İş Bankası (C)
|293.752.350
|ASELSAN
|284.360.328
|Yapı ve Kredi Bank.
|270.109.548
|Koza Madencilik
|253.115.008
|Petkim
|241.953.114
|Fenerbahçe Futbol
|218.079.149
|Kardemir (D)
|211.081.001
|Vakıflar Bankası
|196.724.872
|Türk Telekom
|161.254.021
|Ereğli Demir Çelik
|160.161.901
|İpek Doğal Enerji
|150.815.487
|Tüpraş
|149.870.821
|Emlak Konut GMYO
|129.295.041
|Soda Sanayii
|110.828.591
|Netaş Telekom.
|100.674.358
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)