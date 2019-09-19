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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.602.924.922 Garanti Bankası 1.318.884.

19.09.2019 18:34Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları1.602.924.922
Garanti Bankası1.318.884.838
Halkbank483.517.622
Türk Telekom430.504.621
Akbank339.747.779
ASELSAN297.234.228
Yapı ve Kredi Bank.262.896.927
Petkim261.236.561
İş Bankası (C)226.808.646
Emlak Konut GMYO196.039.769
Vakıflar Bankası189.859.947
Koza Madencilik186.437.094
Tüpraş177.907.621
Fenerbahçe Futbol156.669.549
Pegasus155.701.335
Ereğli Demir Çelik140.948.020
Kardemir (D)123.578.132
İpek Doğal Enerji99.951.115
Bim Mağazalar89.090.748
Tukaş81.884.996
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

Kaynak: AA

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