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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.110.771.034 Garanti Bankası 971.511.

20.09.2019 18:36Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları1.110.771.034
Garanti Bankası971.511.218
Türk Telekom965.310.035
Akbank456.363.225
Halkbank368.015.381
Koza Madencilik331.982.689
Kardemir (D)306.596.836
Petkim303.264.719
ASELSAN259.569.200
Yapı ve Kredi Bank.246.413.040
İş Bankası (C)225.679.819
Pegasus222.393.863
Vakıflar Bankası180.489.237
Ereğli Demir Çelik168.425.915
İpek Doğal Enerji131.846.319
Koza Altın121.714.822
Bim Mağazalar121.041.517
Tüpraş118.655.542
Emlak Konut GMYO112.843.069
Turkcell102.301.051
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koza, Ekonomi

Kaynak: AA

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