Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|680.520.368
|Garanti Bankası
|671.877.202
|Türk Telekom
|295.970.885
|T. Halk Bankası
|265.119.773
|Akbank
|248.130.122
|Petkim
|245.680.832
|Aselsan
|240.531.202
|Ereğli Demir Çelik
|216.880.924
|Pegasus
|202.823.211
|Koza Madencilik
|201.489.380
|Yapı ve Kredi Bank.
|181.461.883
|İpek Doğal Enerji
|180.057.539
|İş Bankası (C)
|167.175.112
|Kardemir (D)
|159.990.995
|Vakıflar Bankası
|153.966.607
|Tüpraş
|145.309.926
|Koza Altın
|115.366.433
|Soda Sanayii
|103.592.559
|Fenerbahçe Futbol
|103.272.714
|Tukaş
|98.773.611
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)