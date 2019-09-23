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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 680.520.368 Garanti Bankası 671.877.

23.09.2019 18:36Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları680.520.368
Garanti Bankası671.877.202
Türk Telekom295.970.885
T. Halk Bankası265.119.773
Akbank248.130.122
Petkim245.680.832
Aselsan240.531.202
Ereğli Demir Çelik216.880.924
Pegasus202.823.211
Koza Madencilik201.489.380
Yapı ve Kredi Bank.181.461.883
İpek Doğal Enerji180.057.539
İş Bankası (C)167.175.112
Kardemir (D)159.990.995
Vakıflar Bankası153.966.607
Tüpraş145.309.926
Koza Altın115.366.433
Soda Sanayii103.592.559
Fenerbahçe Futbol103.272.714
Tukaş98.773.611

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

Kaynak: AA

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