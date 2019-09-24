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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.178.621.052 Garanti Bankası 883.029.309 ASELSAN 424.

24.09.2019 18:36Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları1.178.621.052
Garanti Bankası883.029.309
ASELSAN424.163.934
Halkbank360.287.034
Türk Telekom337.410.293
Ereğli Demir Çelik280.622.698
Akbank276.081.252
Adese Alışveriş Ticaret246.673.257
Koza Madencilik235.939.130
Kardemir (D)232.490.350
Vakıflar Bankası211.336.426
Tüpraş201.009.427
İş Bankası (C)197.839.610
Yapı ve Kredi Bank.191.576.980
Emlak Konut GMYO176.673.727
Petkim171.426.109
Pegasus141.103.238
Çemaş Döküm133.021.325
Tekfen Holding125.512.551
İpek Doğal Enerji118.295.778
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

Kaynak: AA

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