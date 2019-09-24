Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.178.621.052
|Garanti Bankası
|883.029.309
|ASELSAN
|424.163.934
|Halkbank
|360.287.034
|Türk Telekom
|337.410.293
|Ereğli Demir Çelik
|280.622.698
|Akbank
|276.081.252
|Adese Alışveriş Ticaret
|246.673.257
|Koza Madencilik
|235.939.130
|Kardemir (D)
|232.490.350
|Vakıflar Bankası
|211.336.426
|Tüpraş
|201.009.427
|İş Bankası (C)
|197.839.610
|Yapı ve Kredi Bank.
|191.576.980
|Emlak Konut GMYO
|176.673.727
|Petkim
|171.426.109
|Pegasus
|141.103.238
|Çemaş Döküm
|133.021.325
|Tekfen Holding
|125.512.551
|İpek Doğal Enerji
|118.295.778
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)