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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 985.953.034 Garanti Bankası 845.864.

25.09.2019 18:38Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları985.953.034
Garanti Bankası845.864.652
Adese Alışveriş Ticaret366.688.912
Türk Telekom323.077.856
Halkbank282.847.858
Koza Madencilik275.938.799
ASELSAN252.038.170
İş Bankası (C)227.031.486
Akbank220.250.871
Petkim197.955.124
İpek Doğal Enerji196.602.984
Tüpraş189.993.988
Çemaş Döküm179.297.770
Vakıflar Bankası169.858.808
Yapı ve Kredi Bank.147.674.812
Özderici GMYO135.488.075
Ereğli Demir Çelik133.273.839
Pegasus119.317.565
Kardemir (D)107.606.658
Soda Sanayii104.070.360
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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