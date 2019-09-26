Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|918.912.174
|Türk Hava Yolları
|707.732.877
|Akbank
|415.946.602
|Tüpraş
|385.294.393
|halkbank
|363.310.601
|Koza Madencilik
|328.621.288
|Petkim
|227.565.078
|ASELSAN
|216.345.683
|Türk Telekom
|206.548.845
|İpek Doğal Enerji
|194.516.389
|Pegasus
|181.637.852
|Vakıflar Bankası
|177.390.112
|İş Bankası (C)
|176.723.674
|Kardemir (D)
|151.409.970
|Yapı ve Kredi Bank.
|149.694.911
|Ereğli Demir Çelik
|127.974.230
|İş Fin.Kir.
|117.915.628
|Koza Altın
|104.754.959
|Emlak Konut GMYO
|91.350.254
|Çemaş Döküm
|88.178.100
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)