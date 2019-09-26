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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 918.912.174 Türk Hava Yolları 707.732.877 Akbank 415.946.

26.09.2019 18:36Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası918.912.174
Türk Hava Yolları707.732.877
Akbank415.946.602
Tüpraş385.294.393
halkbank363.310.601
Koza Madencilik328.621.288
Petkim227.565.078
ASELSAN216.345.683
Türk Telekom206.548.845
İpek Doğal Enerji194.516.389
Pegasus181.637.852
Vakıflar Bankası177.390.112
İş Bankası (C)176.723.674
Kardemir (D)151.409.970
Yapı ve Kredi Bank.149.694.911
Ereğli Demir Çelik127.974.230
İş Fin.Kir.117.915.628
Koza Altın104.754.959
Emlak Konut GMYO91.350.254
Çemaş Döküm88.178.100
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Akbank, Ekonomi

Kaynak: AA

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