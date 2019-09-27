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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.993.106.371 Garanti Bankası 1.952.531.

27.09.2019 18:36Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları1.993.106.371
Garanti Bankası1.952.531.591
Halkbank681.291.037
ASELSAN596.146.626
Akbank582.885.710
İş Bankası (C)414.845.760
Kardemir (D)375.992.299
Yapı ve Kredi Bank.350.608.985
Vakıflar Bankası344.437.688
Petkim336.211.252
Tüpraş293.888.401
Türk Telekom278.712.601
Koza Madencilik241.624.923
Ereğli Demir Çelik225.913.210
Pegasus190.004.223
Emlak Konut GMYO188.340.355
İpek Doğal Enerji179.613.705
Turkcell109.439.278
İş Fin.Kir.93.133.251
Sabancı Holding92.011.307
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

Kaynak: AA

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