Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|2.222.075.408
|Garanti Bankası
|1.106.130.127
|ASELSAN
|489.792.822
|Akbank
|485.333.104
|Halkbank
|391.315.403
|Petkim
|332.073.815
|Vakıflar Bankası
|301.024.612
|Türk Telekom
|275.780.453
|Tüpraş
|245.598.093
|İş Bankası (C)
|243.885.645
|Koza Madencilik
|208.113.507
|Kardemir (D)
|187.242.505
|Ereğli Demir Çelik
|181.032.608
|Yapı ve Kredi Bank.
|168.663.985
|Pegasus
|155.749.542
|Emlak Konut GMYO
|120.079.950
|Turkcell
|116.371.402
|İş Fin.Kir.
|109.854.742
|Tukaş
|106.389.039
|İpek Doğal Enerji
|102.789.436
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)