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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 2.222.075.408 Garanti Bankası 1.106.130.

30.09.2019 18:38Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları2.222.075.408
Garanti Bankası1.106.130.127
ASELSAN489.792.822
Akbank485.333.104
Halkbank391.315.403
Petkim332.073.815
Vakıflar Bankası301.024.612
Türk Telekom275.780.453
Tüpraş245.598.093
İş Bankası (C)243.885.645
Koza Madencilik208.113.507
Kardemir (D)187.242.505
Ereğli Demir Çelik181.032.608
Yapı ve Kredi Bank.168.663.985
Pegasus155.749.542
Emlak Konut GMYO120.079.950
Turkcell116.371.402
İş Fin.Kir.109.854.742
Tukaş106.389.039
İpek Doğal Enerji102.789.436
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

Kaynak: AA

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