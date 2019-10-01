Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.711.861.615
|Garanti Bankası
|937.228.961
|Halkbank
|514.243.495
|ASELSAN
|471.804.371
|Petkim
|433.504.500
|Vakıflar Bankası
|411.778.077
|Akbank
|406.712.072
|Koza Madencilik
|286.828.066
|Kardemir (D)
|266.839.846
|İş Bankası (C)
|217.541.410
|Ereğli Demir Çelik
|192.405.823
|Türk Telekom
|192.085.243
|İpek Doğal Enerji
|188.590.206
|Tüpraş
|182.632.879
|Tukaş
|165.674.334
|Yapı ve Kredi Bank.
|140.080.929
|Pegasus
|137.200.430
|Turkcell
|133.719.796
|Tekfen Holding
|132.545.126
|Emlak Konut GMYO
|128.729.805
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)