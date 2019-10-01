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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.711.861.615 Garanti Bankası 937.228.961 Halkbank 514.

01.10.2019 18:42Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları1.711.861.615
Garanti Bankası937.228.961
Halkbank514.243.495
ASELSAN471.804.371
Petkim433.504.500
Vakıflar Bankası411.778.077
Akbank406.712.072
Koza Madencilik286.828.066
Kardemir (D)266.839.846
İş Bankası (C)217.541.410
Ereğli Demir Çelik192.405.823
Türk Telekom192.085.243
İpek Doğal Enerji188.590.206
Tüpraş182.632.879
Tukaş165.674.334
Yapı ve Kredi Bank.140.080.929
Pegasus137.200.430
Turkcell133.719.796
Tekfen Holding132.545.126
Emlak Konut GMYO128.729.805
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

Kaynak: AA

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