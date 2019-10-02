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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.476.378.873 Garanti Bankası 1.016.434.

02.10.2019 18:38Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları1.476.378.873
Garanti Bankası1.016.434.410
Halkbank561.815.293
Akbank448.649.301
Vakıflar Bankası382.133.923
Doğuş Otomotiv339.349.980
Tüpraş287.488.135
Petkim286.801.680
ASELSAN268.407.444
Koza Madencilik249.350.895
İş Bankası (C)193.525.211
İpek Doğal Enerji176.718.512
Kardemir (D)168.001.157
Turkcell149.639.349
Yapı ve Kredi Bank.140.261.456
Pegasus139.106.622
Türk Telekom125.930.736
Ereğli Demir Çelik125.722.270
Koza Altın120.235.021
Emlak Konut GMYO103.748.528
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koza, Ekonomi

Kaynak: AA

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