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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.246.912.290 Garanti Bankası 977.854.113 Halkbank 584.

03.10.2019 18:44Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları1.246.912.290
Garanti Bankası977.854.113
Halkbank584.297.730
Akbank458.121.333
ASELSAN349.696.930
Vakıflar Bankası325.169.963
Petkim242.374.663
İş Bankası (C)217.190.058
Koza Madencilik197.426.834
Kardemir (D)187.365.841
Tüpraş184.630.756
Yapı ve Kredi Bank.167.447.947
Tümosan Motor ve Traktör155.671.407
Türk Telekom150.881.663
Netaş Telekom.143.424.242
Doğuş Otomotiv138.981.878
Ereğli Demir Çelik136.195.063
İpek Doğal Enerji130.219.087
Tukaş128.461.586
Pegasus121.933.150
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

Kaynak: AA

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