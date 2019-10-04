Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.098.381.771
|Garanti Bankası
|1.080.186.691
|Halkbank
|510.025.567
|Akbank
|378.716.254
|ICBC Turkey Bank
|375.049.751
|Kardemir (D)
|279.871.366
|ASELSAN
|250.275.917
|Tüpraş
|241.369.754
|Vakıflar Bankası
|235.824.070
|İpek Doğal Enerji
|212.596.014
| Koza Madencilik
|193.363.612
|Petkim
|192.181.401
|Türk Telekom
|159.895.875
|İş Bankası (C)
|159.208.873
|Doğuş Otomotiv
|137.966.111
|Sabancı Holding
|125.554.638
|Turkcell
|110.283.052
|Pegasus
|109.754.903
|Koza Altın
|103.872.726
|Yapı ve Kredi Bank.
|94.804.262
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)