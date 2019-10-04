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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.098.381.771 Garanti Bankası 1.080.186.691 Halkbank 510.025.

04.10.2019 18:44Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları1.098.381.771
Garanti Bankası1.080.186.691
Halkbank510.025.567
Akbank378.716.254
ICBC Turkey Bank375.049.751
Kardemir (D)279.871.366
ASELSAN250.275.917
Tüpraş241.369.754
Vakıflar Bankası235.824.070
İpek Doğal Enerji212.596.014
Koza Madencilik193.363.612
Petkim192.181.401
Türk Telekom159.895.875
İş Bankası (C)159.208.873
Doğuş Otomotiv137.966.111
Sabancı Holding125.554.638
Turkcell110.283.052
Pegasus109.754.903
Koza Altın103.872.726
Yapı ve Kredi Bank.94.804.262
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koza, Ekonomi

Kaynak: AA

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