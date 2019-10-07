Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|2.830.949.899
|Garanti Bankası
|1.526.300.159
|Halkbank
|844.543.349
|Akbank
|455.467.084
|Kardemir (D)
|414.123.048
|ASELSAN
|386.407.600
|Petkim
|365.098.193
|Vakıflar Bankası
|332.671.514
|İş Bankası (C)
|297.742.952
|ICBC Turkey Bank
|260.139.852
|İpek Doğal Enerji
|218.768.247
|Koza Madencilik
|209.904.547
|Ereğli Demir Çelik
|200.765.194
|Sabancı Holding
|198.045.467
|Yapı ve Kredi Bank.
|175.291.346
|Pegasus
|172.710.632
|Tüpraş
|172.330.034
|Türk Telekom
|144.011.763
|Emlak Konut GMYO
|130.446.323
|Turkcell
|111.057.058
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)