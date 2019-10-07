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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 2.830.949.899 Garanti Bankası 1.526.300.159 Halkbank 844.543.

07.10.2019 18:44Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları2.830.949.899
Garanti Bankası1.526.300.159
Halkbank844.543.349
Akbank455.467.084
Kardemir (D)414.123.048
ASELSAN386.407.600
Petkim365.098.193
Vakıflar Bankası332.671.514
İş Bankası (C)297.742.952
ICBC Turkey Bank260.139.852
İpek Doğal Enerji218.768.247
Koza Madencilik209.904.547
Ereğli Demir Çelik200.765.194
Sabancı Holding198.045.467
Yapı ve Kredi Bank.175.291.346
Pegasus172.710.632
Tüpraş172.330.034
Türk Telekom144.011.763
Emlak Konut GMYO130.446.323
Turkcell111.057.058
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

Kaynak: AA

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