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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 2.673.880.678 Garanti Bankası 1.953.033.309 Halkbank 690.875.

08.10.2019 18:36Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları2.673.880.678
Garanti Bankası1.953.033.309
Halkbank690.875.016
Akbank594.643.227
Vakıflar Bankası480.171.292
Kardemir (D)402.396.977
ASELSAN371.996.442
Petkim348.720.503
İş Bankası (C)318.141.437
Koza Madencilik244.752.209
Tüpraş229.986.113
Yapı ve Kredi Bank.218.035.261
Pegasus217.969.260
Koç Holding170.232.497
Türk Telekom166.616.529
İpek Doğal Enerji165.904.389
Turkcell151.835.473
Tekfen Holding141.628.767
ICBC Turkey Bank133.393.509
Sabancı Holding130.350.354
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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