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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.392.946.333 Türk Hava Yolları 1.362.708.

09.10.2019 18:36Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20İşlem Hacmi
Garanti Bankası1.392.946.333
Türk Hava Yolları1.362.708.206
İş Finansal Kiralama736.266.973
Halkbank608.234.473
Akbank529.153.249
Tüpraş361.328.497
Vakıflar Bankası304.280.755
Koza Madencilik233.514.354
İş Bankası (C)232.908.966
Yapı ve Kredi Bank.232.327.756
ASELSAN230.487.015
İpek Doğal Enerji215.242.144
Petkim207.124.112
Pegasus160.374.062
Ereğli Demir Çelik127.397.965
Türk Telekom126.825.055
Emlak Konut GMYO124.378.711
Koç Holding118.567.469
Tekfen Holding109.734.676
Kardemir (D)108.112.380
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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