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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.654.476.383 Garanti Bankası 1.212.970.293 Akbank 563.120.

11.10.2019 18:36Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları1.654.476.383
Garanti Bankası1.212.970.293
Akbank563.120.875
Halkbank383.153.178
Vakıflar Bankası285.504.157
Tüpraş263.879.965
Ereğli Demir Çelik255.163.868
Kardemir (D)242.542.541
ASELSAN227.431.657
Koza Madencilik217.747.339
İpek Doğal Enerji199.748.361
Petkim194.117.771
İş Bankası (C)135.138.736
Turkcell121.051.275
Koza Altın114.297.522
Pegasus93.775.001
Türk Telekom88.373.940
Fenerbahçe Futbol84.150.886
Yapı ve Kredi Bank.83.776.791
Sabancı Holding79.565.597
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Akbank, Ekonomi

Kaynak: AA

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