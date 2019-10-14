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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.912.148.783 Türk Hava Yolları 1.410.762.158 Akbank 741.080.

14.10.2019 18:34Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20İşlem Hacmi
Garanti Bankası1.912.148.783
Türk Hava Yolları1.410.762.158
Akbank741.080.980
Vakıflar Bankası453.109.427
ASELSAN380.180.761
Tüpraş357.961.494
Halkbank350.475.534
Kardemir (D)284.517.415
İş Bankası (C)273.270.147
Ereğli Demir Çelik259.911.970
Yapı ve Kredi Bank.250.526.113
İş Fin.Kir.211.567.748
Koza Madencilik208.079.834
Pegasus199.673.958
Petkim196.077.426
Turkcell161.164.223
İpek Doğal Enerji156.565.647
Koç Holding134.153.680
Bim Mağazalar132.183.087
Soda Sanayii130.961.457
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Akbank, Ekonomi

Kaynak: AA

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