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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.348.560.533 Türk Hava Yolları 1.165.791.995 Akbank 540.830.

15.10.2019 18:36Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20İşlem Hacmi
Garanti Bankası1.348.560.533
Türk Hava Yolları1.165.791.995
Akbank540.830.658
Tüpraş377.063.490
ASELSAN300.681.761
Vakıflar Bankası289.722.640
Halkbank286.515.272
İş Bankası (C)218.493.796
Koza Madencilik179.308.295
Pegasus174.540.088
Ereğli Demir Çelik154.855.890
Yapı ve Kredi Bank.138.166.060
Kardemir (D)133.996.372
İpek Doğal Enerji107.102.552
Emlak Konut GMYO102.052.838
Petkim96.923.391
Türk Telekom93.531.209
Turkcell91.603.318
Bim Mağazalar84.308.734
Trakya Cam83.876.740
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Akbank, Ekonomi

Kaynak: AA

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