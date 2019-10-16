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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.078.687.492 Koza Madencilik 307.250.471 ASELSAN 276.996.

16.10.2019 18:34Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları1.078.687.492
Koza Madencilik307.250.471
ASELSAN276.996.836
Garanti Bankası272.802.713
Tüpraş222.087.909
Petkim186.517.945
Akbank185.918.966
Bim Mağazalar138.582.071
Halkbank131.779.844
Ereğli Demir Çelik128.844.202
Emlak Konut GMYO127.430.396
İpek Doğal Enerji121.319.844
Koç Holding109.835.505
Kardemir (D)97.834.224
Turkcell93.082.151
Koza Altın87.387.479
Türk Telekom85.254.547
Sabancı Holding84.612.411
Soda Sanayii78.592.320
Şişe Cam75.679.763
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Madencilik, Koza, Ekonomi

Kaynak: AA

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