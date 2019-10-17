Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.214.974.452
|ASELSAN
|347.146.262
|Tüpraş
|259.586.842
|Pegasus
|198.230.449
|Ereğli Demir Çelik
|197.652.501
|Petkim
|187.482.822
|Emlak Konut GMYO
|154.221.338
|Turkcell
|143.553.312
|Koza Madencilik
|141.986.099
|Doğuş Otomotiv
|140.476.931
|Bim Mağazalar
|122.286.328
|Garanti Bankası
|120.703.082
|Şişe Cam
|113.274.627
|ICBC Turkey Bank
|103.282.968
|Fenerbahçe Futbol
|88.797.683
|Sabancı Holding
|88.792.513
|Koç Holding
|88.413.685
|Tekfen Holding
|78.807.074
|İpek Doğal Enerji
|78.478.801
|Alarko Holding
|75.723.876
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)