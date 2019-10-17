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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.214.974.452 ASELSAN 347.146.262 Tüpraş 259.586.

17.10.2019 18:42Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları1.214.974.452
ASELSAN347.146.262
Tüpraş259.586.842
Pegasus198.230.449
Ereğli Demir Çelik197.652.501
Petkim187.482.822
Emlak Konut GMYO154.221.338
Turkcell143.553.312
Koza Madencilik141.986.099
Doğuş Otomotiv140.476.931
Bim Mağazalar122.286.328
Garanti Bankası120.703.082
Şişe Cam113.274.627
ICBC Turkey Bank103.282.968
Fenerbahçe Futbol88.797.683
Sabancı Holding88.792.513
Koç Holding88.413.685
Tekfen Holding78.807.074
İpek Doğal Enerji78.478.801
Alarko Holding75.723.876
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Tüpraş, Ekonomi

Kaynak: AA

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