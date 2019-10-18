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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.205.268.016 ASELSAN 487.518.191 Ereğli Demir Çelik 392.779.

18.10.2019 18:46Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları1.205.268.016
ASELSAN487.518.191
Ereğli Demir Çelik392.779.466
Tüpraş388.986.021
Garanti Bankası290.928.586
Koza Madencilik208.031.341
Petkim197.302.336
Emlak Konut GMYO179.425.554
Pegasus165.668.321
Kardemir (D)164.554.431
Turkcell144.289.411
Sabancı Holding129.225.924
Türk Telekom111.955.438
Akbank109.047.861
Şişe Cam104.048.515
Tekfen Holding91.797.445
Koç Holding90.780.232
Bim Mağazalar90.611.450
Vakıflar Bankası86.885.602
Alarko Holding84.253.002
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

Kaynak: AA

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