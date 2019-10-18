Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.205.268.016
|ASELSAN
|487.518.191
|Ereğli Demir Çelik
|392.779.466
|Tüpraş
|388.986.021
|Garanti Bankası
|290.928.586
|Koza Madencilik
|208.031.341
|Petkim
|197.302.336
|Emlak Konut GMYO
|179.425.554
|Pegasus
|165.668.321
|Kardemir (D)
|164.554.431
|Turkcell
|144.289.411
|Sabancı Holding
|129.225.924
|Türk Telekom
|111.955.438
|Akbank
|109.047.861
|Şişe Cam
|104.048.515
|Tekfen Holding
|91.797.445
|Koç Holding
|90.780.232
|Bim Mağazalar
|90.611.450
|Vakıflar Bankası
|86.885.602
|Alarko Holding
|84.253.002
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)