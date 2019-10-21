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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.126.183.552 İş Finansal Kiralama 337.562.

21.10.2019 18:46Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları1.126.183.552
İş Finansal Kiralama337.562.389
Garanti Bankası291.684.721
Akbank272.752.919
ASELSAN244.501.633
Kardemir (D)198.031.091
Pegasus194.756.729
Tüpraş194.668.607
Koza Madencilik186.668.027
Ereğli Demir Çelik172.757.121
Petkim141.762.034
Halkbank107.620.185
Türk Telekom94.433.218
İpek Doğal Enerji94.041.988
Şişe Cam93.480.308
Emlak Konut GMYO91.825.464
Trakya Cam91.366.635
Sabancı Holding88.895.051
Vakıflar Bankası67.595.959
İş Bankası (C)61.414.188
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Cam, Ekonomi

Kaynak: AA

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