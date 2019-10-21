Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.126.183.552
|İş Finansal Kiralama
|337.562.389
|Garanti Bankası
|291.684.721
|Akbank
|272.752.919
|ASELSAN
|244.501.633
|Kardemir (D)
|198.031.091
|Pegasus
|194.756.729
|Tüpraş
|194.668.607
|Koza Madencilik
|186.668.027
|Ereğli Demir Çelik
|172.757.121
|Petkim
|141.762.034
|Halkbank
|107.620.185
|Türk Telekom
|94.433.218
|İpek Doğal Enerji
|94.041.988
|Şişe Cam
|93.480.308
|Emlak Konut GMYO
|91.825.464
|Trakya Cam
|91.366.635
|Sabancı Holding
|88.895.051
|Vakıflar Bankası
|67.595.959
|İş Bankası (C)
|61.414.188
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)