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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 935.722.270 Garanti Bankası 538.668.845 Akbank 467.820.

22.10.2019 18:34Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları935.722.270
Garanti Bankası538.668.845
Akbank467.820.512
Doğuş Otomotiv335.073.825
Koza Madencilik276.493.125
ASELSAN258.880.680
Tüpraş240.227.744
Petkim226.890.564
Pegasus208.199.027
İş Fin.Kir.189.762.631
Ereğli Demir Çelik175.021.980
Kardemir (D)168.911.661
Halkbank129.734.858
İpek Doğal Enerji129.436.389
Alarko Holding114.461.283
Türk Telekom111.577.350
İş Bankası (C)102.756.200
Emlak Konut GMYO101.023.529
Soda Sanayii92.124.384
Sabancı Holding87.359.492
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Akbank, Ekonomi

Kaynak: AA

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