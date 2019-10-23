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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.494.800.970 Garanti Bankası 564.703.658 Akbank 552.278.

23.10.2019 18:34Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları1.494.800.970
Garanti Bankası564.703.658
Akbank552.278.254
ASELSAN526.755.036
Kardemir (D)341.964.292
Doğuş Otomotiv306.798.170
Petkim260.624.489
Tüpraş251.251.513
Ereğli Demir Çelik223.732.553
Koza Madencilik202.142.519
İş Fin.Kir.199.457.527
Pegasus186.567.806
Halkbank165.988.192
Vakıflar Bankası135.103.649
İş Bankası (C)125.147.949
Emlak Konut GMYO101.448.069
İhlas Gayrimenkul93.943.456
Sasa Polyester92.642.211
ICBC Turkey Bank91.719.085
İpek Doğal Enerji91.035.619
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Akbank, Ekonomi

Kaynak: AA

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