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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.381.415.657 Garanti Bankası 689.229.179 Akbank 668.783.

24.10.2019 18:36Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları1.381.415.657
Garanti Bankası689.229.179
Akbank668.783.765
ASELSAN387.181.388
İhlas Gayrimenkul316.536.724
Kardemir (D)309.060.150
Ereğli Demir Çelik291.175.307
Petkim284.157.803
İş Fin.Kir.242.036.391
Koza Madencilik233.083.509
Halkbank223.509.627
Tüpraş211.427.270
Pegasus204.674.429
İpek Doğal Enerji160.175.773
Vakıflar Bankası158.802.239
Emlak Konut GMYO153.820.885
İş Bankası (C)141.655.038
Türk Telekom138.767.113
Çemaş Döküm125.428.352
Turkcell118.409.821
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Akbank, Ekonomi

Kaynak: AA

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