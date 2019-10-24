Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.381.415.657
|Garanti Bankası
|689.229.179
|Akbank
|668.783.765
|ASELSAN
|387.181.388
|İhlas Gayrimenkul
|316.536.724
|Kardemir (D)
|309.060.150
|Ereğli Demir Çelik
|291.175.307
|Petkim
|284.157.803
|İş Fin.Kir.
|242.036.391
|Koza Madencilik
|233.083.509
|Halkbank
|223.509.627
|Tüpraş
|211.427.270
|Pegasus
|204.674.429
|İpek Doğal Enerji
|160.175.773
|Vakıflar Bankası
|158.802.239
|Emlak Konut GMYO
|153.820.885
|İş Bankası (C)
|141.655.038
|Türk Telekom
|138.767.113
|Çemaş Döküm
|125.428.352
|Turkcell
|118.409.821
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)