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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 904.360.366 ASELSAN 506.894.737 Garanti Bankası 466.958.

25.10.2019 18:34Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları904.360.366
ASELSAN506.894.737
Garanti Bankası466.958.576
Tüpraş227.128.350
Akbank222.966.019
İş Fin.Kir.212.814.210
Kardemir (D)202.114.401
Ereğli Demir Çelik143.076.083
Petkim140.439.655
Koza Madencilik131.656.855
Tekfen Holding128.021.186
İhlas Gayrimenkul108.188.166
Emlak Konut GMYO106.799.664
İpek Doğal Enerji98.570.329
Koza Altın96.517.398
Sasa Polyester90.199.198
Pegasus88.304.737
Türk Telekom85.110.831
Halkbank83.181.580
Vestel82.643.952
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

Kaynak: AA

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