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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 840.088.102 İş Finansal Kiralama 696.572.

30.10.2019 18:34Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları840.088.102
İş Finansal Kiralama696.572.514
Garanti Bankası570.428.474
Fenerbahçe Futbol474.554.540
Akbank330.200.276
ASELSAN289.824.196
Ereğli Demir Çelik232.701.387
Koza Madencilik158.000.991
Tüpraş155.053.737
Kardemir (D)152.782.445
Petkim142.067.466
Sasa Polyester133.879.242
Sabancı Holding124.416.382
Pegasus123.295.547
İhlas Gayrimenkul115.474.287
İpek Doğal Enerji113.925.418
Koç Holding97.672.594
Turkcell92.774.350
Bim Mağazalar89.955.460
TAV Havalimanları86.251.335
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

Kaynak: AA

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