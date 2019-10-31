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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 587.453.144 Garanti Bankası 324.787.529 Akbank 300.004.

31.10.2019 18:36Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları587.453.144
Garanti Bankası324.787.529
Akbank300.004.239
İş Finansal Kiralama298.280.014
Ereğli Demir Çelik277.784.728
Fenerbahçe Futbol267.271.119
Aselsan182.745.985
Koza Madencilik164.242.663
Kardemir (D)148.575.696
Petkim137.018.103
Sasa Polyester134.382.021
İpek Doğal Enerji119.668.791
Pegasus114.174.944
Sabancı Holding110.244.702
Doğuş Otomotiv109.241.433
Vakıflar Bankası106.220.341
Koza Altın105.703.597
Tekfen Holding96.747.169
Halkbank95.537.661
Tüpraş95.003.289
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Akbank, Ekonomi

Kaynak: AA

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