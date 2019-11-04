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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 862.207.593 ASELSAN 355.253.135 Fenerbahçe Futbol 332.187.

04.11.2019 20:16Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları862.207.593
ASELSAN355.253.135
Fenerbahçe Futbol332.187.652
Garanti Bankası331.483.217
Sasa Polyester313.682.565
Kardemir (D)299.949.655
İş Finansal Kiralama295.734.363
Petkim264.701.319
Ereğli Demir Çelik250.789.238
Akbank236.153.199
Türk Telekom209.545.720
Koza Madencilik195.236.369
Pegasus154.607.237
İpek Doğal Enerji139.725.681
Sabancı Holding111.885.498
Tüpraş111.122.888
Turkcell107.043.069
Halkbank97.805.352
Vakıflar Bankası85.919.206
Tekfen Holding81.833.147
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Fenerbahçe, Futbol, Ekonomi

Kaynak: AA

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