Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|862.207.593
|ASELSAN
|355.253.135
| Fenerbahçe Futbol
|332.187.652
|Garanti Bankası
|331.483.217
|Sasa Polyester
|313.682.565
|Kardemir (D)
|299.949.655
|İş Finansal Kiralama
|295.734.363
|Petkim
|264.701.319
|Ereğli Demir Çelik
|250.789.238
|Akbank
|236.153.199
|Türk Telekom
|209.545.720
|Koza Madencilik
|195.236.369
|Pegasus
|154.607.237
|İpek Doğal Enerji
|139.725.681
|Sabancı Holding
|111.885.498
|Tüpraş
|111.122.888
|Turkcell
|107.043.069
|Halkbank
|97.805.352
|Vakıflar Bankası
|85.919.206
|Tekfen Holding
|81.833.147
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)