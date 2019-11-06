Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|939.198.746
|Aselsan
|432.670.362
|Beşiktaş Futbol Yat.
|430.242.848
|Garanti Bankası
|365.959.183
|Ereğli Demir Çelik
|252.652.462
|Petkim
|250.783.150
|Galatasaray Sportif
|244.649.331
|Türk Telekom
|233.224.490
|Fenerbahçe Futbol
|232.389.340
|Akbank
|220.917.027
|Bera Holding
|216.585.406
|Kardemir (D)
|197.345.505
|T. Halk Bankası
|162.984.513
|Koza Madencilik
|158.896.196
|Pegasus
|153.678.335
|Tüpraş
|147.447.795
|Alarko Holding
|145.127.610
|İş Fin.Kir.
|142.920.730
|Doğuş Otomotiv
|142.637.104
|İpek Doğal Enerji
|137.785.960
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)