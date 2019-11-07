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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 2.373.583.312 Petkim 665.122.737 Garanti Bankası 525.

07.11.2019 18:42 | Son Güncelleme: 07.11.2019 18:42 Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 2.373.583.312
Petkim 665.122.737
Garanti Bankası 525.631.292
Aselsan 495.636.306
Kardemir (D) 380.019.930
Ereğli Demir Çelik 254.045.642
Akbank 246.468.547
Sabancı Holding 209.277.773
Türk Telekom 191.441.336
Koza Madencilik 190.101.761
İş Bankası (C) 171.782.373
İpek Doğal Enerji 166.781.764
Tekfen Holding 166.509.486
Tüpraş 155.531.652
Pegasus 153.815.236
Beşiktaş Futbol Yat. 152.853.578
Alarko Holding 140.253.062
T. Halk Bankası 139.830.847
Vakıflar Bankası 127.656.323
Odaş Elektrik 127.292.113

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Petkim, Ekonomi

Kaynak: AA

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