Haberler » Ekonomi » Borsada işlem hacmi sıralaması - Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.809.669.064 Petkim 550.222.464 Aselsan 538.647.

08.11.2019 18:48 | Son Güncelleme: 08.11.2019 18:48 Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.809.669.064
Petkim 550.222.464
Aselsan 538.647.709
ICBC Turkey Bank 524.009.973
T. Halk Bankası 500.797.501
Garanti Bankası 456.182.687
Tüpraş 306.268.454
Ereğli Demir Çelik 280.119.817
Kardemir (D) 278.679.690
Akbank 268.282.232
Türk Telekom 220.387.580
Pegasus 199.339.810
İş Fin.Kir. 157.003.390
Sabancı Holding 152.050.079
Şişe Cam 142.710.452
Koza Madencilik 138.600.309
Vakıflar Bankası 138.414.280
Alarko Holding 134.146.464
Fenerbahçe Futbol 132.900.757
Güneş Sigorta 125.069.545

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Aselsan, Petkim, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
18:58   Borsa şirketlerinin piyasa değeri
18:54   Borsada en çok değer kaybeden hisseler
18:52   2020 yılı bütçesi, Plan ve Bütçe Komisyonunda
18:50   Borsada en çok değer kazanan hisseler
18:48   Borsada günlük işlemler (2)
16:47   Türkiye Altın Marka Ödülleri için geri sayım başladı
11:12   Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
11:06   Son dakika: Otizmli çocukların yuhalanmasıyla gündeme gelen okulda müdür açığa alındı
09:59   Son dakika: 'Kıran-5' operasyonu, 179 timin katılımıyla başladı
15:00   Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! DEAŞ'lılar pazartesinden itibaren ülkelerine gönderilecek
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
8.11.2019 19:09:21