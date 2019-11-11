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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.422.076.660 Petkim 446.005.846 Aselsan 401.766.

11.11.2019 18:38 | Son Güncelleme: 11.11.2019 18:38Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları1.422.076.660
Petkim446.005.846
Aselsan401.766.513
Garanti Bankası377.650.654
T. Halk Bankası316.418.973
Koza Madencilik286.230.835
Akbank229.445.869
İpek Doğal Enerji216.339.692
Bim Mağazalar206.543.439
Ereğli Demir Çelik205.368.376
Kardemir (D)202.452.552
Koza Altın157.897.818
Pegasus148.609.102
Tüpraş146.951.545
Türk Telekom142.034.414
Fenerbahçe Futbol136.663.052
Vakıflar Bankası128.862.497
Trakya Cam126.181.971
Sabancı Holding125.841.050
Şişe Cam107.345.462

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Aselsan, Petkim, Ekonomi

Kaynak: AA

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