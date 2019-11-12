Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|2.246.882.039
|Pegasus
|774.009.030
|Aselsan
|465.071.087
|Garanti Bankası
|359.236.858
|Petkim
|325.502.936
|Türk Telekom
|258.823.928
|T. Halk Bankası
|243.876.745
|Koza Madencilik
|243.542.801
|Ereğli Demir Çelik
|241.554.377
|Akbank
|237.531.340
|Çemaş Döküm
|230.861.336
|İş Fin.Kir.
|199.266.439
|Tekfen Holding
|179.811.615
|Alarko Holding
|167.458.514
|Tüpraş
|166.298.401
|Şişe Cam
|148.102.004
|Kardemir (D)
|144.614.385
|Bim Mağazalar
|135.633.147
|Sabancı Holding
|133.600.551
|Fenerbahçe Futbol
|132.797.280
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)