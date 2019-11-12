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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 2.246.882.039 Pegasus 774.009.030 Aselsan 465.071.

12.11.2019 18:44 | Son Güncelleme: 12.11.2019 18:44Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları2.246.882.039
Pegasus774.009.030
Aselsan465.071.087
Garanti Bankası359.236.858
Petkim325.502.936
Türk Telekom258.823.928
T. Halk Bankası243.876.745
Koza Madencilik243.542.801
Ereğli Demir Çelik241.554.377
Akbank237.531.340
Çemaş Döküm230.861.336
İş Fin.Kir.199.266.439
Tekfen Holding179.811.615
Alarko Holding167.458.514
Tüpraş166.298.401
Şişe Cam148.102.004
Kardemir (D)144.614.385
Bim Mağazalar135.633.147
Sabancı Holding133.600.551
Fenerbahçe Futbol132.797.280

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Aselsan, Pegasus, Ekonomi

Kaynak: AA

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