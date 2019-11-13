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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 2.102.824.714 Aselsan 584.949.210 Pegasus 569.204.

13.11.2019 18:54 | Son Güncelleme: 13.11.2019 18:54Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları2.102.824.714
Aselsan584.949.210
Pegasus569.204.016
Garanti Bankası394.971.516
Kardemir (D)383.064.265
Akbank296.322.024
Koza Madencilik245.578.812
T. Halk Bankası243.218.342
Sabancı Holding223.687.634
Şişe Cam222.504.590
Petkim212.402.233
Ereğli Demir Çelik209.395.548
Alarko Holding200.035.154
Fenerbahçe Futbol166.261.306
İş Fin.Kir.156.071.634
Koza Altın145.977.112
Tekfen Holding145.315.767
İpek Doğal Enerji142.201.348
Türk Telekom142.055.653
Vakıflar Bankası128.277.890

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Pegasus, Aselsan, Ekonomi

Kaynak: AA

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