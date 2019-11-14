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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 3.318.364.913 Garanti Bankası 503.897.766 Aselsan 481.

14.11.2019 18:52 | Son Güncelleme: 14.11.2019 18:52Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları3.318.364.913
Garanti Bankası503.897.766
Aselsan481.956.990
Pegasus395.252.688
T. Halk Bankası343.821.993
Kardemir (D)334.482.892
Akbank288.718.550
Petkim286.239.569
İş Fin.Kir.249.257.339
Tüpraş224.239.366
Türk Telekom219.224.407
Koza Madencilik206.565.551
Alarko Holding173.967.013
Tekfen Holding168.833.137
Şişe Cam158.811.112
Vakıflar Bankası155.281.146
Koç Holding153.808.824
Ereğli Demir Çelik147.378.608
Metro Holding143.043.376
Sabancı Holding137.485.188

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Aselsan, Ekonomi

Kaynak: AA

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