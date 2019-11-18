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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 2.337.103.167 Garanti Bankası 636.390.071 Petkim 422.581.

18.11.2019 18:34 | Son Güncelleme: 18.11.2019 18:34Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları2.337.103.167
Garanti Bankası636.390.071
Petkim422.581.211
Tüpraş407.155.827
ASELSAN402.243.669
Akbank310.066.110
Kardemir (D)298.126.291
Şişe Cam242.971.380
Pegasus221.767.547
Halkbank204.572.131
İş Fin.Kir.178.354.503
Ereğli Demir Çelik165.216.504
Emlak Konut GMYO150.223.389
Vakıflar Bankası146.671.887
Soda Sanayii145.321.353
Tekfen Holding140.405.250
Metro Holding130.097.332
Yapı ve Kredi Bank.126.451.212
Koza Madencilik124.386.055
Sabancı Holding115.873.734
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Petkim, Ekonomi

Kaynak: AA

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