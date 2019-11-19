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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 2.285.048.933 ASELSAN 555.004.923 Tüpraş 462.238.

19.11.2019 18:34 | Son Güncelleme: 19.11.2019 18:34Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları2.285.048.933
ASELSAN555.004.923
Tüpraş462.238.276
Garanti Bankası376.863.416
Emlak Konut GMYO353.187.873
Pegasus330.276.731
Kardemir (D)329.828.931
Petkim291.713.111
Vakıflar Bankası277.663.175
Tekfen Holding274.008.148
Şişe Cam227.220.436
Halkbank206.656.785
Ereğli Demir Çelik201.212.830
Akbank164.942.748
Türk Telekom161.646.429
İş Fin.Kir.123.922.184
Tukaş117.945.901
Koza Madencilik116.092.211
Eczacıbaşı İlaç114.703.469
Gersan Elektrik113.388.047
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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