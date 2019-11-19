Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|2.285.048.933
|ASELSAN
|555.004.923
|Tüpraş
|462.238.276
|Garanti Bankası
|376.863.416
|Emlak Konut GMYO
|353.187.873
|Pegasus
|330.276.731
|Kardemir (D)
|329.828.931
|Petkim
|291.713.111
|Vakıflar Bankası
|277.663.175
|Tekfen Holding
|274.008.148
|Şişe Cam
|227.220.436
|Halkbank
|206.656.785
|Ereğli Demir Çelik
|201.212.830
|Akbank
|164.942.748
|Türk Telekom
|161.646.429
|İş Fin.Kir.
|123.922.184
|Tukaş
|117.945.901
|Koza Madencilik
|116.092.211
|Eczacıbaşı İlaç
|114.703.469
|Gersan Elektrik
|113.388.047
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)