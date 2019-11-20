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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.867.457.650 Petkim 722.896.367 ASELSAN 528.749.

20.11.2019 18:44 | Son Güncelleme: 20.11.2019 18:44Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları1.867.457.650
Petkim722.896.367
ASELSAN528.749.063
Garanti Bankası411.179.511
Kardemir (D)347.934.754
Tekfen Holding343.210.607
Akbank317.671.105
Vakıflar Bankası315.998.733
Pegasus308.600.146
Tüpraş282.060.028
Emlak Konut GMYO278.139.530
Halkbank249.538.161
Ereğli Demir Çelik225.905.238
Koza Madencilik197.795.623
Şişe Cam179.292.851
İş Bankası (C)143.413.518
Karsan Otomotiv139.080.495
Yapı ve Kredi Bank.136.419.426
İş Fin.Kir.130.641.723
Türk Telekom118.700.065
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Petkim, Ekonomi

Kaynak: AA

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