Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.867.457.650
|Petkim
|722.896.367
|ASELSAN
|528.749.063
|Garanti Bankası
|411.179.511
|Kardemir (D)
|347.934.754
|Tekfen Holding
|343.210.607
|Akbank
|317.671.105
|Vakıflar Bankası
|315.998.733
|Pegasus
|308.600.146
|Tüpraş
|282.060.028
|Emlak Konut GMYO
|278.139.530
|Halkbank
|249.538.161
|Ereğli Demir Çelik
|225.905.238
|Koza Madencilik
|197.795.623
|Şişe Cam
|179.292.851
|İş Bankası (C)
|143.413.518
|Karsan Otomotiv
|139.080.495
|Yapı ve Kredi Bank.
|136.419.426
|İş Fin.Kir.
|130.641.723
|Türk Telekom
|118.700.065
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)