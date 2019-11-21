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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.308.490.780 Gersan Elektrik 367.465.234 ASELSAN 326.111.

21.11.2019 18:38 | Son Güncelleme: 21.11.2019 18:38Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları1.308.490.780
Gersan Elektrik367.465.234
ASELSAN326.111.060
Petkim323.209.363
Şişe Cam314.132.860
Eczacıbaşı İlaç299.823.806
Kardemir (D)249.907.151
Garanti Bankası244.378.271
Emlak Konut GMYO224.804.984
Vakıflar Bankası213.276.079
Koza Madencilik208.424.369
Tüpraş196.628.031
Ereğli Demir Çelik182.695.502
Pegasus174.313.662
Akbank142.474.284
Türk Telekom139.491.457
Tekfen Holding136.500.789
Halkbank133.218.730
İpek Doğal Enerji107.808.525
İş Fin.Kir.101.974.117
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

Kaynak: AA

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