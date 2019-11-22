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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.398.999.775 Garanti Bankası 330.736.793 ASELSAN 311.786.

22.11.2019 19:20 | Son Güncelleme: 22.11.2019 19:20Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları1.398.999.775
Garanti Bankası330.736.793
ASELSAN311.786.543
Petkim296.165.588
Kardemir (D)237.055.202
Migros Ticaret232.120.925
Ereğli Demir Çelik228.075.254
Gersan Elektrik198.984.133
Pegasus193.249.732
Vakıflar Bankası192.637.255
Şişe Cam188.539.094
Tüpraş185.391.965
Halkbank172.449.189
Koza Madencilik150.945.562
Emlak Konut GMYO126.656.221
Akbank124.644.167
Tekfen Holding119.343.273
Eczacıbaşı İlaç112.069.277
Tukaş97.367.495
Doğtaş Kelebek Mobilya95.092.372
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

Kaynak: AA

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