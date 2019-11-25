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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 2.220.216.269 Garanti Bankası 572.806.765 Kardemir (D) 522.

25.11.2019 18:38 | Son Güncelleme: 25.11.2019 18:38Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları2.220.216.269
Garanti Bankası572.806.765
Kardemir (D)522.057.358
Petkim432.375.690
ASELSAN429.895.266
Ereğli Demir Çelik417.183.203
Tüpraş374.821.601
Vakıflar Bankası284.195.946
Halkbank255.349.256
Şişe Cam251.886.147
ICBC Turkey Bank211.976.105
Emlak Konut GMYO206.569.968
Akbank200.339.939
Beşiktaş Futbol Yat.200.177.651
Koza Madencilik163.081.047
Tekfen Holding159.561.559
Pegasus153.875.796
Yapı ve Kredi Bank.146.233.176
Türk Telekom135.202.846
İş Bankası (C)134.950.102
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

Kaynak: AA

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