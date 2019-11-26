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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 2.185.227.959 Şişe Cam 721.442.493 Kardemir (D) 561.555.

26.11.2019 19:10 | Son Güncelleme: 26.11.2019 19:10Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları2.185.227.959
Şişe Cam721.442.493
Kardemir (D)561.555.728
Garanti Bankası504.758.560
ASELSAN461.830.324
Ereğli Demir Çelik433.550.757
Tüpraş329.889.491
Vakıflar Bankası265.204.596
Petkim260.723.040
Halkbank247.099.543
Akbank222.967.812
Koç Holding222.320.372
Pegasus197.674.724
Emlak Konut GMYO180.513.831
Netaş Telekom.170.185.308
Tekfen Holding168.214.340
Bim Mağazalar147.790.914
Gersan Elektrik146.359.075
İş Bankası (C)144.781.120
Yapı ve Kredi Bank.143.973.043
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Cam, Ekonomi

Kaynak: AA

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