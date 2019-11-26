Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|2.185.227.959
|Şişe Cam
|721.442.493
|Kardemir (D)
|561.555.728
|Garanti Bankası
|504.758.560
|ASELSAN
|461.830.324
|Ereğli Demir Çelik
|433.550.757
|Tüpraş
|329.889.491
|Vakıflar Bankası
|265.204.596
|Petkim
|260.723.040
|Halkbank
|247.099.543
|Akbank
|222.967.812
|Koç Holding
|222.320.372
|Pegasus
|197.674.724
|Emlak Konut GMYO
|180.513.831
|Netaş Telekom.
|170.185.308
|Tekfen Holding
|168.214.340
|Bim Mağazalar
|147.790.914
|Gersan Elektrik
|146.359.075
|İş Bankası (C)
|144.781.120
|Yapı ve Kredi Bank.
|143.973.043
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)