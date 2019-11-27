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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.672.316.125 Garanti Bankası 344.371.767 Şişe Cam 342.053.

27.11.2019 18:40 | Son Güncelleme: 27.11.2019 18:40Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları1.672.316.125
Garanti Bankası344.371.767
Şişe Cam342.053.922
Afyon Çimento306.541.889
Petkim293.320.421
ASELSAN272.332.231
Kardemir (D)251.228.833
Tüpraş248.084.530
Ereğli Demir Çelik205.492.609
Türk Telekom189.783.328
Emlak Konut GMYO179.982.064
Pegasus174.036.459
Vakıflar Bankası172.649.912
Eczacıbaşı İlaç157.483.556
Koza Madencilik150.648.030
Tekfen Holding145.811.532
Alarko Holding145.658.656
Akbank134.529.158
Netaş Telekom.129.955.190
Halkbank126.204.128
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Cam, Ekonomi

Kaynak: AA

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